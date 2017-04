Stiftung Warentest: 15“ MacBook Pro 2016 Testsieger

Das MacBook Pro 2016 mit 15“-Display ist Sieger der Stiftung Warentest.

Sieben Notebooks verglich das Institut in der aktuellen Testserie. In parallelen Tests wurden auch sechs Ultrabooks und fünf Convertibles untersucht – 18 mobile Computer also insgesamt. Mit der Note 1,9 schnitt Apples MacBook Pro 2016 15“ in seiner Kategorie am besten ab.

Vor allem die sehr gute Akkulaufzeit, die Rechenleistung und die Qualität des neuen, helleren Retina Displays konnten überzeugen. Bemängelt wurde der hohe Preis, der für das Einsteigermodell bei 2699 Euro liegt.

Hohe Akkulaufzeit ist ein Alleinstellungsmerkmal

Die hohe Akkulaufzeit des 15“ MacBook Pro stellt laut der Stiftung eine Ausnahme neben Geräten von HP dar. Viele der Notebooks büßten wegen schlechter Batterien Plätze ein.

Auch das 13“ MacBook Pro 2016 wurde getestet und erhielt die Note 2,1. Dazwischen lagen noch einige der Konkurrenzen mit Windows 10 von Acer, Dell, HP, Lenovo und Medion.

In der Kategorie der enorm leichten, portablen Ultrabooks gewann das HP Envy mit einer Gesamtnote von 1,8. Es konnte vor allem durch seine trotz des Formfaktors hohen Akkulaufzeit überzeugen.