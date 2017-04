Spotify Student: Günstiges Abo ausgeweitet, Konditionen bei Apple Music besser

Die Studenten unter unseren Lesern in Österreich und der Schweiz dürfen sich freuen.

2014 hatte Spotify in Deutschland, den USA und Großbritannien einen günstigen Studententarif eingeführt: 4,99 Euro statt 9,99 Euro. Der Tarif lässt sich ab sofort auch in Österreich und der Schweiz buchen, sofern Ihr die entsprechende Studienbescheinigung auf UniDays nachweisen könnt.

Spotify führt den Studententarif heute in 31 Ländern ein, darunter auch in Belgien, Dänemark, Italien und der Türkei, wo wir ebenfalls Leser haben. Unter spotify.com/student lassen sich die Studenten-Sparpreise in Kürze buchen.

Spotify begrenzt die Laufzeit auf jeweils 12 Monate. Danach ist der Wechsel in Spotify Free (dann wieder mit Werbung) oder Spotify Family (6 Konten für 14,99 Euro pro Monat) möglich. Als „Family“ könnt Ihr neben Familienangehörigen auch Freunde und Bekannte hinzufügen.

Konditionen bei Apple Music besser

Auch Apple Music bietet ein Studenten-Abo für 4,99 Euro im Monat. Die Konditionen sind dabei besser: Ihr könnt das Studenten-Abo für vier Jahre (Spotify ein Jahr) buchen. Und Ihr könnt das Apple-Music-Studentenabo sogar zwischendurch pausieren. Und die Unterbrechung wird danach einfach an die vier Jahre angehängt.