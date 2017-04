Spotify plant eigene Hardware á la Amazon Echo

Spotify will sich breiter aufstellen – darauf deuten zwei neue Stellenausschreibungen hin.

Der Streamingdienst sucht zum einen einen „Senior Produktmanager Hardware“. In der Stellenbeschreibung geht Spotify näher auf die Job-Anforderungen ein. Demnach soll die Hardware direkt bei Spotify entwickelt werden. Spotify nennt dabei sogar Vorbilder: „Amazon Echo, Pebble, Snapchat Spectacles“.

Nachdem das Portal ZatzNotFunny die Stelle entdeckt hatte, wurde sie kurz darauf wieder entfernt…

Wearables und Hardware, dabei dürfte es dann nicht bleiben. Wie Job-Angebot zwei aus dem Hause Spotify nahelegt: „Product Manger Voice“, wohl ein untrüglicher Hinweis darauf, dass die Spotify-eigene Hardware künftig dann auch mit einer Sprachsteuerung a la Alexa ausgestattet sein soll:

„Voice is quickly becoming a key interaction mechanism for control of digital devices and services. As a Product Owner for voice you will be responsible for the strategy and execution of Spotify’s voice efforts beyond our core apps.“