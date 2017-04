Speed-Vergleich: iPhone 7 Plus vs. Samsung Galaxy S8 vs. LG G6 (Video)

Ein neues Video zeigt verschiedene aktuelle Smartphones im Geschwindigkeits-Vergleich.

Elf lohnenswerte Minuten könnt Ihr zusehen, wie der YouTube-User EverythingApplePro versucht, herauszufinden, welches das schnellste aktuelle Smartphone ist.

Im Ring stehen das Samsung Galaxy S8, iPhone 7 Plus, LG G6, Google Pixel und das OnePlus 3T.

Smartphone-Geschwindigkeiten im Video-Vergleich

Die Test-Prozedur ähnelt entsprechen Vorgänger-Videos: Alle Geräte werden nebeneinander aufgelegt und der Reihe nach Apps gestartet. Sobald eine Anwendung fertig geladen hat, wird die nächste geöffnet. Am Ende gibt es auch noch ein paar Benchmark-Ergebnisse.

Das iPhone 7 Plus beeindruckt dabei außerordentlich, das nehmen wir mal vorweg. Auch das One Plus überrascht…Film ab!