Speed-Test im Video: iPhone 7 Plus gegen Samsung Galaxy S8

Daniel (vielen Dank) macht uns auf ein interessantes Speed-Test Video aufmerksam.

Auf YouTube treten das iPhone 7 Plus (schon im September 2016 erschienen) und das Samsung Galaxy S8 (ab April im Handel) gegeneinander an. Dabei geht es nicht in erster Linie um einen Geekbench-Test, sondern darum, wie sich beide Geräte im Alltag bewähren.

Das Prozedere: Zunächst werden diverse Apps geöffnet und wieder geschlossen. Die Stoppuhr läuft mit. Es gibt zwei Durchläufe, bei denen das iPhone 7 Plus seinen Vorsprung am Ende noch vergrößert.

iPhone 7 Plus im Single-Core vorn

Außerdem im Clip zu besichtigen: der Bootvorgang, das Öffnen von Websiten im Browser und ein Geekbench-Test. Im Single-Core liegt das iPhone 7 Plus klar vorn. Im Multicore-Test ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und beim AnTuTu-Test siegt das Samsung Galaxy S8 – wenn auch sehr knapp.

Zehn spannende Video-Minuten, Film ab: