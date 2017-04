Schlecht für Apple & Co.: Trump-Regierung schränkt Arbeits-Visa ein

Die US-Regierung unter Donald Trump schränkt die Arbeits-Visa ein.

Viele Firmen in den USA haben sich mit Hilfe der Arbeits-Visa qualifizierte internationale Arbeitskräfte an Bord geholt. Schon im Januar wurde angekündigt, dass man das in Zukunft unterbinden wolle. Ziel ist es, dass die freiwerdenden Jobs stattdessen an US-Bürger vergeben werden.

Neuer Trump-Order erschwert Erhalt von Arbeits-Visa

Viele große Firmen fürchten nun um ihr Know-How, das gerade auch von Experten aus anderen Ländern eingebracht wird. Nur eine Diversität an Arbeitskräften sorge für frische Ideen, Innovation und guten Austausch, sagen die Firmen.

Generell gilt jetzt: Es wird zwar nicht unmöglich, ein Arbeits-Visum zu erhalten, aber das Verfahren wird unnötig verkompliziert, wie Bloomberg berichtet.