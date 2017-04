Quick Peek: Diese Aufräum-App ist schwer in Ordnung

Quick Peek ist die smarte Lösung für alle Ordnungsliebhaber.

Egal ob auf dem Dachboden, im Keller oder im Büro — dank der neuen App für iOS und den dazugehörigen Codes zum Aufkleben könnt Ihr jeden Gegenstand in Sekundenschnelle ausfindig machen. So wisst Ihr beispielsweise auch beim Umzug immer genau, was in welcher Kiste ist – oder was Ihr in Eurer Bude wo verstaut habt.

Basierend auf Fotos wird ein digitaler Katalog angelegt, der übersichtlich zeigt, wo welcher Gegenstand gelandet ist. Erfasst die iPhone-Kamera einen Code auf einer Kiste, zeigt die App in Echtzeit den Inhalt an. Damit eignet sich Quick Peek zum Beispiel für Ordnungssysteme im Keller, in der Garage, für Umzugskisten, zum Katalogisieren von Sammlungen oder auch für kleine Warenlager.

Codes zum Kaufen oder Ausdrucken

Das vom Designbüro Bluelounge aus Singapur entwickelte System besteht aus der kostenlosen iOS-App und aus den Codes, die Ihr an Kisten oder anderen Gegenständen anbringt. Die Codes sind als Aufkleber ab sofort für 12,95 Euro (32 Stück) und 24,95 Euro (100 Stück) bei Amazon erhältlich.

Alternativ lassen sich die Codes über In-App-Käufe kostenpflichtig je nach Anzahl ab 2,99 Euro (10 Stück) freischalten und zum Ausdrucken herunterladen.