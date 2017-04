Problem mit iCloud: Apple sagt Sorry

Vergangene Woche haben wir über Probleme bei iCloud berichtet.

Während vielerorts über angebliche neue Speicherpreise spekuliert wurde, die fehlerhafte Mails an iCloud-Nutzer nach sich zogen, haben sich die Probleme, wie bereits vermutet, schon nach wenigen Stunden – iTopnews informierte am Mittwoch – als technische Fehler herausgestellt.

Die iCloud-Speicherplan, dies teilte Apple betroffenen Nutzer an diesem Wochenende mit, bleiben wie gehabt bestehen. Cupertino sagt jetzt zusätzlich Sorry per Mail an Betroffene und ändert auch die Preise nicht. Kurzum: Alles ein Versehen. Allerdings könnten Veränderungen bei den iCloud-Speicherplänen zur WWDC im Juni theoretisch doch anstehen.