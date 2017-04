Patent: Apple Watch über Digitale Krone laden

Ein Patent zeigt, wie die Apple Watch mit der Digitale Krone geladen werden könnte.

Wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, müsste mit der gezeigten Funktion nur an dem kleinen Metall-Rädchen gedreht werden. Die Energie, die so entsteht, soll dann genutzt werden, um den Akku der Smartwatch wieder zu füllen.

Realisiert werden soll das ganze über kleine Magnete – ähnlich wie bei einem Dynamo. Es wird außerdem erwähnt, dass ein ähnliches Konzept auch bei iPhones und iPads verwendet werden könnte, wie Techradar berichtet.

Ein Patent für den Umweltschutz

Wie bei jedem Patent gilt es jedoch zu beachten, dass die Eintragung noch lange nicht bedeutet, dass es auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. Aber eine spannende Idee ist es in jedem Fall – und umweltschonend.