Oster-Angebote-Woche: Amazon reduziert auch Echo mit Alexa

Nicht nur der Kindle Paperwhite und Philips Hue sind heute bei Amazon reduziert.

Nur am heutigen Montag ist auch der Amazon Echo erstmals günstiger erhältlich. Der Bluetooth-Speaker hat den Sprachassistenten Alexa integriert. Bisher kostete der Echo 179,99 Euro. Heute spart Ihr 30 Euro.

Der Lautsprecher ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich. Günstiger gab es den Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung noch nie. Einzige Ausnahme: Prime-Kunden konnten im Herbst bei der Vorbestellung günstiger zuschlagen.

Das kann der Echo

Alexa ist cloud-basiert, beantwortet Fragen, spielt Musik ab, schaltet Euer Licht ein und aus, verkündet Sportnachrichten, aber auch Verkehrshinweise. Selbst Hörbücher liest der Sprachassistennt vor.

Der Echo ist always on, also immer bereit, dank Freisprechfunktion. Ein iPhone oder iPad in der Nähe benötigt Ihr nicht. Unter anderem werden Alexa und der Echo von diesen Apps unterstützt: myTaxi, der Bahn, Spotify, Kitchen Stories, WeMo, Audible, TuneIn Radio und natürlich Philips Hue.

Der mit 59,99 Euro ohnehin schon günstige Echo Dot ist heute nicht reduziert. Sollte es hier in den nächsten Tagen einen Deal geben, melden wir uns sofort bei Euch.

Wer nutzt Echo und Dot schon? Eure Erfahrungen?