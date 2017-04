Nur heute: Withings, Nuki, Bragi und mehr als „Startup-Deal“

Amazon hat nur heute diverse Gadgets aus Heimautomation, Fitness und Music reduziert.

Seit einem Jahr verkauft Amazon auf Amazon Launchpad bekanntlich auch Produkte von Startup-Firmen, die neu in den Markt drängen. Heute gibt es einen Prime-Deals-Day zu genau diesen Startup-Projekten.

In der Rabattaktion geht es um Firmen wie Withings, Nuki, LaMetric und Bragi – alles Unternehmen mit innovativen Ideen. Wir stellen Euch eine Auswahl der Angebote kurz vor:

Withings Steel HR: Diese intelligente Armbanduhr ist eine Smartwatch-Alternative für Nutzer, die vielen Apps eher Funktionen aus dem Fitness-Bereich wie Pulsmessung, Pedometer und Wasserfestigkeit vorziehen.

Withings Thermo: In Notfällen schlägt sich das digitale Thermometer von Withings wacker, vor allem in Sachen Geschwindigkeit. Nach zwei Sekunden ist die zuverlässige Körpertemperatur im Kasten, die auch für bis zu acht Personen individuell in der verbundenen App gesichert werden kann.

Bragi The Dash: Die kabellosen Kopfhörer verfügen über 4 GB internen Speicher. Ihr könnt also Musik auf sie überspielen und diese dann beim Training ohne zusätzliches Gerät abspielen. Zum Steuern gibt es Touch-Buttons am Gerät.

LaMetric Time: Eine ganz besondere Uhr für Euren Nachttisch, die nicht nur die Uhrzeit, sondern auch Dinge wie das Wetter, E-Mails, Tweets, Nachrichten, Termine und anderes via Internet-Anbindung verfolgen kann.

Nuki Combo: Beim Nuki handelt es sich um ein digital gesteuertes Türschloss. Die zugehörige App kann dabei neben passenden Schlüsseln als Türöffner fungieren – auch automatisch, wenn Ihr Euch mit aktivierten Ortungsdiensten nähert.