Neuer iMac angeblich Ende Oktober – Specs durchgesickert?

Bei der Vorstellung des neuen Mac Pro hat Apple auch einen neuen iMac versprochen.

Kaum etwas ist seither zum iMac 2017 in der Gerüchteküche zu vernehmen. Bis heute Abend – denn laut US-Blog Pike’s Universum gibt es erste angebliche Infos: So soll der neue iMac Ende Oktober in die Läden kommen.

Auch weitere Gerüchte rund um das zu erwartende Modell sind in dem Report nachzulesen.

„Aus vertrauenswürdigen Quellen“ sind demnach auch die angeblichen Specs für den iMac 2017 durchgesickert. Verbaut sein soll ein Intel E3-1285-v6-Prozessor mit 16 GB Arbeitsspeicher, aufrüstbar auf 32 bzw. 64 GB. AMD-Grafikkarten mit VR-Support, Thunderbolt 3 und USB-C der 2. Generation sowie eine brandneue Tastatur – das sollen weitere Eckdaten seien.

8K-Display für den nächsten Mac Pro?

Zudem heißt es, Apple arbeite an einem 8K-Display für die nächste Generation des Mac Pro. Außerdem will man erfahren haben, dass ein neuer Mac mini kommt, „der nicht so mini“ werde. Und auch über den Namen der nächsten macOS-Version spekuliert der Report: Zwei Namen seien aktuell im Gespräch. Einer beginne mit einem „M“.

Wenngleich der Autor bei allen Gerüchten hinterherschiebt, wie immer könne sich bis zum Herbst einiges auf der Apple-Roadmap auch wieder ändern. Erst wenn die Geräte präsentiert würden, bestehe Gewissheit. Wohl wahr…