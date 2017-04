Netflix: Die Highlights im Mai

Auch im Mai gibt es viele Neuerscheinungen auf Netflix – wir listen die Highlights.

Wer sich für Filme und Serien interessiert, dürfte ein Netflix-Abo haben. Traditionell liefern wir Euch den Überblick über die Highlights des kommenden Monats. Viel Spaß beim Schauen – und Eure persönlichen Film- und Serienempfehlungen könnt Ihr natürlich gern in den Kommentaren hinterlegen.

Zusatztipp: Die Mai-Highlights von Amazon Prime Video haben wir bereits hier gelistet.

Neue Filme

Toy Story – ab 1.5.

Hocus Pocus – ab 1.5.

Gangster Squad – ab 1.5.

Blow – ab 1.5.

Die Abenteuer von Huck Finn – ab 1.5.

Thank You For Smoking – ab 1.5.

Rush Hour – ab 1.5.

Ant-Man – ab 3.5.

Wickie und die starken Männer ab 5.5.

The Women – ab 5.5.

Vergiss mein nicht – ab 5.5.

Reqieum for a Dream – ab 5.5.

The Mars Generation ab – 5.5.

Handsome: A Netflix Mystery Movie – ab 5.5.

Sahara – ab 12.5.

Mindhorn – ab 12.5.

Get Me Roger Stone – ab 12.5.

Laerte-Se – ab 19.5.

Blame! – ab 20.5.

War Machine – ab 26.5.

Joshua: Teenager vs. Superpowerab – ab 26.5.

Neue Serien/Staffeln

Better Call Saul – verfügbar

Fargo – verfügbar

Riverdale – verfügbar

Designated Survivors – verfügbar

Under Arrest – ab 1.5.

Blutsbande – ab 1.5.

iZombie – ab 1.5.

Mako: Einfach Meerjungfrau – ab 1.5.

Sense 8 – ab 5.5.

Kazoops – ab 5.5.

Master of None – ab 12.5.

Anne with an E – ab 12.5.

Unbreakable Kimmy Schmidt – ab 19.5.

The Keeper – ab 19.5.

Bloodline – ab 26.5.

The Last Kingdom – ab 29.5.

F is for Family – ab 30.5.