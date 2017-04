Mobile Browser können PIN mit eingebauten Sensoren erkennen

Eine britische Studie offenbart ein Sicherheitsleck bei Smartphones.

Für die Untersuchung zeichnen sich Forscher der Universität von Newcastle verantwortlich. Sie besagt, dass durch die Vielzahl von Sensoren in Smartphones, vor allem Bewegungssensoren wie Apples Accelerometer es möglich ist, PIN-Codes durch die Bewegungen des Geräts in der Hand des Nutzers während der Eingabe herausgefunden werden kann.

So könnte eine Webseite mit Malware ein auf derartigen Methoden basierendes Programm in Safari hinterlegen. Diese wäre dann auch in der Lage, Eure Bank-Zugangsdaten auszulesen, wenn Ihr sie im Browser eintippt.

100 Prozent Trefferquote nach fünf Versuchen

Beim ersten Versuch der PIN-Erkennung auf derartigen Wegen fanden die Forscher die richtige Kombination mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent heraus, nach fünf war die Antwort immer richtig.

Ein recht großes Sicherheitsproblem, vor allem für sensible Daten. Das Problem: Es scheint keinen einfachen Lösungsweg dafür zu geben. Denn die Sensoren (Accelerometer, GPS etc.) sind fest in Geräten verbaut. Außerdem benötigen Apps bei vielen von ihnen nicht einmal eine Zugriffserlaubnis.

Apple, Google und Co wurden benachrichtigt

Bislang hat noch kein Smartphone-Hersteller zu den Ergebnissen Stellung bezogen. Alle großen Hersteller mobiler Browser, darunter auch Google und Apple, seien aber von den Forschern kontaktiert und gewarnt worden.

