Mac Pro für 520 Euro angeboten

Die Airline Qantas hat mit einem skurrilen Apple-Deal für Furore gesorgt.

So viel Glück will jeder Schnäppchenjäger mal haben: Im Online Store der Airline Qantas fand sich am Wochenende ein traumhaftes Apple-Angebot. Es wurde ein Mac Pro angeboten, für 93.000 Airline-Bonus-Punkte, die wie Flugmeilen gesammelt werden.

Das entspricht einem Preis von gerade einmal 549 US-Dollar (knapp 520 Euro).

Und das für ein Mac-Modell, das eigentlich 4899 US-Dollar (umgerechnet 4600 Euro) kostet. Natürlich hagelte es Bestellungen, User freuten sich schon tierisch auf ihren neuen Mega-Rechner. Aber Qantas deckte den Fehler auf.

Qantas zog das Angebot und Bestellungen zurück

Die Bestellungen wurden mit der Begründung eines Systemfehlers zurückgezogen und die ausgegebenen Punkte den Kunden wieder gutgeschrieben, wie Business Insider berichtet.

Qantas entschuldigte sich auch und bot als Wiedergutmachung einen Rabatt von 20 Prozent auf den tatsächlichen Preis von 719.610 Punkten (rund 4865 US-Dollar) an. Aber das ist eben bei weitem nicht so lukrativ wie der erste Deal…