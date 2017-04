KGI: iPhone 8 Massenproduktion „verspätet bis Oktober, November“

Der gut verdrahtete Analyst Ming Chi-Kuo hat Neues zum iPhone 8 zu berichten.



Kuo gilt mit seinen Prognosen als durchaus treffsicher, seine Stimme im Markt hat Gewicht. Aktuell will Kuo nun in Zulieferkreisen herausgefunden haben, dass sich das iPhone 8 in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren verspäten könnte.

Die Massenproduktion des OLED iPhone 8 soll demnach erst im Oktober bzw. November beginnen. Normalerweise wird ein neues iPhone in der Regel im September gelauncht.

Laut Kuo gibt es in der Produktion bei vielen wichtigen Komponenten derzeit Probleme. Dazu zählt er Verspätungen bei Chip, Display-Panel, 3D-Touch-Modulen und 3D-Kamera-Sensoren.

iPhone 7s und 7s Plus traditionell im September?

Während das iPhone 8 verspätetet in die Handel kommen werde, glaubt Kuo, dass Apple das iPhone 7s bzw. 7s Plus im September „also normal“ verkaufen werde. Viele Kunden warten allerdings nach Kuos Meinung eher auf das iPhone 8 als auf das iPhone 7s bzw. 7s Plus.

Nach einem „verspäteten“ iPhone-8-Launch erwartet Kuo daher erst einmal Lieferengpässe. Alles in allem prognostiziert Kuo, unter diesen Umständen werde Apple nur 80 bis 90 Millionen iPhones statt der zuvor von ihm erwarteten 110 Millionen iPhones verkaufen. Ob er Recht behält, zeigt sich im Herbst.