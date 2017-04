iTunes-Karten diese Woche mit großem Rabatt und Bonus

Bereits am Wochenende haben wir traditionell die Rabatte bei iTunes-Karten der neuen Woche gemeldet.

Zum Wochenstart erinnern wir Euch natürlich gern noch einmal. Ab heute gibt es bei Lidl (Filialfinder) die Karten im Wert von 25 und 50 Euro jeweils mit 10 Prozent Rabatt. Die neuen Preise: 22,50 bzw. 45 Euro (danke Bernd). Die Aktion läuft bis Samstag, 8. April.

Bei Real gibt es ab heute bis zum 9.4. 10 Prozent Rabatt für Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro. Auch die Drogerie Müller legt bis zum 8.4. einen Bonus auf Karten im Wert von 25 und 50 Euro drauf, also ganze 15 Prozent. (danke an Bernd und alle weiteren Tippgeber)

Conrad mit 15-Euro-Karten für 10 Euro

Darüber hinaus startet auch famila eine Aktion: Auf Karten im Wert von 25 Euro und 50 Euro gibt es 15 Prozent Bonus-Guthaben, was sich in 3,75 Euro bzw. 7,50 Euro mehr niederschlägt. (danke Joe)

Nur am kommenden Samstag, den 8.4., gibt es bei Conrad dann noch 15-Euro-Karten für 10 Euro. Allerdings gab es die Aktion vor ein paar Wochen schon einmal. Damals waren diese rabattierten Karten streng limitiert und nicht in jeder deutschen Conrad-Filiale vorrätig. (danke Peer)

Diese Aktionen laufen aktuell

Weiterhin am Start ist Kaufland (Filialfinder). Die Kette bietet schon seit ein paar Tagen bei Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro jeweils Bonus-Guthaben in Höhe von 15 Prozent. Die Kaufland-Aktion endet dann am Mittwoch, 5. April.

Wie immer gilt: Fragt bitte vor dem Kauf an der Kasse, ob Eure Filiale teilnimmt. Das Guthaben könnt Ihr im App Store, iTunes Store und Mac App Store ausgeben.