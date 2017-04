iTopnews History: Heute wird die Apple Watch 2 Jahre jung

Heute vor genau 2 Jahren kamen die ersten Apple Watches endlich bei Euch Zuhause an.

Wir erinnern in iTopnews History an diesen Tag.

Wir wissen es noch genau, als wäre es gestern gewesen: Der Postbote klingelte und die langersehnte Watch, die jüngste Neuvorstellung aus dem Hause Apple, lag nach langer Wartezeit endlich in unseren Händen. Zum ersten Mal konnten wir iPhone und Watch koppeln und zur Belohnung das erste Workout starten.

Die Vorfreude auf die Watch war bei uns besonders groß, weil sie nach fünf Jahren endlich mal wieder ein vollkommen neues Gerät war, das man nicht schon vom Vorgängermodell kannte.

Die Watch und das Warten

Angefangen hat alles am 9. September 2014 als Tim Cook die Apple Watch nach Monaten der Spekulation endlich vorstellte. Die zuvor oft als „iWatch“ oder „iClock“ betitelte smarte Uhr konnte sogar noch mehr, als im Vorfeld spekuliert wurde. Induktives Laden, der Fokus auf Fitness und Bewegung und das Senden kleiner Skizzen oder des eigenen Herzschlages – das alles gab es bei einem Apple-Produkt zum ersten Mal.

Das Design, das durch den Einsatz unterschiedlicher Bänder und Materialien zu fast jedem Look passt, hat vorher noch niemand gesehen. Keine Prototypen oder Zeichnungen haben es vorher aus Apples Laboren in die Öffentlichkeit geschafft. Dafür wurde die Massenproduktion allerdings erst nach der Vorstellung gestartet, was zu Produktionsengpässen führte.

Und damit ging das Warten weiter. Denn während die Watch nach einem halben Jahr Wartezeit endlich bei den ersten Kunden eintrudelte, mussten diejenigen, die die Uhr nicht innerhalb der ersten Sekunden bestellen konnten, noch einige weitere Wochen warten. Die letzten Kunden bekamen ihre Apple Watch dann im August, also fast ein Jahr nach ihrer Vorstellung.

Die Kritiker verstummten

Bereits zur Vorstellung der Apple Watch gab es die ersten Kritiker. Die Watch sei zu sehr auf Sport ausgerichtet, der Akku halte nicht lange genug durch und der Preis sei viel zu hoch. Teile der Presse waren sich einig: Die Apple Watch wird ein Flop.

Doch bereits die explodierenden Lieferzeiten wenige Sekunden nach Vorbestellungsstart ließen die ersten kritischen Stimmen verstummen. Viele anfängliche Kritiker revidierten Ihre Meinung, als sie die Apple Watch tatsächlich über ein paar Tage hinweg trugen. Denn nur in Langzeittests lässt sich das Potential der Watch im Alltag erkennen.

Apple Watch 3 dünner, leichter und mit stromsparendem micro-LED Display?

Obwohl Apple die Verkaufszahlen der Watch nicht verrät, steht der Erfolg der Uhr außer Frage. Über 5 Millionen Geräte sollen allein im letzten Weihnachtsquartal verkauft wurden sein. Damit ist Apple klarer Weltmarktführer.

Damit das auch so bleibt, wird in Cupertino schon lange an der 3. Generation gefeilt. Die soll laut Informationen von Business Korea nicht nur dünner und leichter werden, sondern auch mit einem stromsparenden micro-LED Display ausgestattet sein. Dieses würde die bisher verwendeten OLED Screens ersetzen.

Wir sind gespannt, welche Innovationen Apple mit der Watch in Zukunft noch plant. Eines scheint aber sicher: Wir werden die smarte Uhr noch über viele Jahre und Generationen an unserem Handgelenk tragen und unseren Alltag damit deutlich erleichtern.

Welche Watch besitzt Ihr? Wie erleichtert Sie Euren Alltag? Was wünscht Ihr Euch noch von der 3. Generation?