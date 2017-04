iTopnews History: Heute wird der Laptop 35

Der Laptop wird 35, außerdem feiert Apple heute seinen 41 Jahrestag.

Aber der Reihe nach: Der GRiD Compass 1100 gilt als erster mehr oder weniger moderner Laptop und wurde vor 35 Jahren veröffentlicht. Er sah heutigen Laptops bereits ziemlich ähnlich und funktionierte nach dem selben Prinzip. Der Bildschirm ließ sich über die Tastatur klappen, was den GRiD handlicher machte.

Ein Trackpad gab es noch nicht – weil es auch noch keine Maus gab. Alle Eingaben wurden über die Tastatur getätigt. Das Gehäuse bestand aus einer Magnesium-Legierung und der Bildschirm bot eine Auflösung von 320×240 Pixeln. Trotz seiner Handlichkeit war der GRiD Compass ziemlich leistungsstark. Das und sein für damalige Verhältnisse geringes Gewicht von 5 Kilogramm machten ihn für die NASA interessant, die den Computer in ihren Raketen einsetzten.

Der GRiD Compass 1100 war allerdings kein durchschlagender Erfolg. Das lag wahrscheinlich nicht am innovativem Konzept, schließlich machen heute MacBooks den Großteil der Rechner-Verkäufe von Apple aus, sondern am hohen Preis von 8000 Dollar. Der erste tragbare Mac kam übrigens erst im Jahr 1989 auf den Markt und trug den Namen Macintosh Portable.

Apple wird heute 41

Zum gegebenen Anlass möchten wir neben dieser kleinen Reminiszenz an den ersten Laptop nochmal daran erinnern, dass auch Apple heute Geburtstag feiert. Vor genau 41 Jahren gründeten Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne die Firma in Los Altos. Sechs Jahre vor dem Laptop – den die Firma mit den PowerBooks und MacBooks in den 80ern und 90ern revolutionierte.

Aus der Bastelstube in der Garage wuchs auch wegen der hervorragenden Laptops die erfolgreichste Firma der Welt heran – klingt fast wie ein Aprilscherz, ist aber zum Glück eine wahre Geschichte.