iTopnews History: Der Apple II wird heute 40

Hättet Ihr es gewusst? Heute vor 40 Jahren wurde der Apple II zum ersten Mal präsentiert.

Wir erinnern in unserer Rubrik iTopnews History an diesen Tag.

Nachdem Steve Jobs und Steve Wozniak 1976 bereits den Apple I mehr oder weniger erfolgreich vermarktet hatten, machten sich die beiden Apple-Gründer an die Entwicklung des Nachfolgers: den Apple II. Dieser sollte nicht nur leistungsstärker werden, sondern auch schicker verpackt sein.

Apple II: Der erste echte Consumer-PC

Während der Apple I anfangs noch gar kein Gehäuse besaß und später nur mit einer Holzummantelung ausgestattet wurde, engagierte Steve Jobs für die Entwicklung der Außenhülle, des Netzteils und des TV-Anschlusses einige Spezialisten. Der Apple II sollte ein komplett fertiger Computer sein, den die Anwender nicht erst zusammenbauen müssen.

Steve Wozniak entwickelte das System und die Chipstruktur des Apple II weitgehend im Alleingang. Er wurde eine deutlich verbesserte Version des Apple I und konnte sogar Farben und Grafiken darstellen. Sowohl Spiele als auch Textprogramme sollten auf dem Apple II laufen.

Die Vorstellung

Nach monatelanger Arbeit war es am 16. April 1977 soweit. Steve Jobs und Steve Wozniak stellten den Apple II auf der West Coast Computer Messe in San Francisco zum erstem Mal einem großen Publikum vor. Am selben Tag wurde übrigens auch der Commodore PET veröffentlicht, was die Messe zum Geburtsort des modernen Personal Computers machte.

Die technikbegeisterten Amerikaner erkannten sofort das Potential des Apple II. Die Verkaufszahlen stiegen rasant an. Aller vier Monate verdoppelten sich die Einnahmen – und das, obwohl der Computer über 1000 Dollar (heute über 5000 Dollar) kostete. Dennoch: Die zahlreichen Möglichkeiten, das fortschrittliche System und das erweiterbare Baukastenprinzip rechtfertigten den Preis.

Die Nachfolger

Vom Erfolg des Apple II getrieben, entwickelte Apple gleich mehrere Nachfolger. 1978 folgte der Apple II Plus, 1983 und 1984 der Apple IIe und IIc und zwei Jahre später der Apple IIGS. 1988 stellte Apple mit dem IIc+ das letzte Modell des Apple II vor. Mithilfe der zahlreichen Weiterentwicklungen diente der Apple II eine lange Zeit als sicheres Standbein für Apple. Als andere Modelle wie der Apple III floppten, war auf den Apple II immer Verlass.

Insgesamt stand der Apple II ganze 16 Jahre im Regal und ist damit der am längsten angebotene Personal Computer der Welt. Er wurde erst 1993 eingestellt, verkaufte sich millionenfach und markierte Apples erste wirtschaftliche Blütezeit. Ohne den Apple II und Wozniaks Genialität hätte Apple nicht zu dem Konzern werden können, den wir heute kennen.