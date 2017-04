iPhone 8 womöglich aus Edelstahl und mit vertikaler Kamera

Ein neues Design des kommenden iPhone 8 ist aufgetaucht.

Es stammt vom japanischen Blog Mac Otakara und der zugehörige Bericht mit Fotos besagt zunächst, dass das Jubliäums-Smartphone von Apple „iPhone Edition“ statt iPhone 8 heißen werde. Seine größte Design-Besonderheiten: ein Rahmen aus Edelstahl und eine vertikale Dual-Kamera auf der Rückseite.

Der Rahmen mit Hinweisen auf das Design der Apple Watch und natürlich auch des iPhone 4 soll gerade Kanten haben. Deshalb wird im kommenden iPhone auch kein gebogener, sondern ein gerader, sogenannter 2,5D-OLED-Bildschirm verbaut sein.

iPhone 7S und 7S Plus etwas dicker als jetzige Modelle

Außerdem sei die vertikal ausgerichtete Kamera auf der Rückseite für Virtual-Reality-Aufnahmen geeignet, so der Bericht weiter. Zusätzlich zu dem Sondermodell sollen dann noch zwei weitere iPhones, mit den Zusätzen 7S und 7S Plus erscheinen – die etwas dicker als die aktuellen iPhone 7 und 7 Plus sind.