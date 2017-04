iPhone 8: Neue Zeichnung mit Touch ID auf der Rückseite

Eine neue Zeichnung zeigt nun doch Touch ID auf der Rückseite des vermeintlichen iPhone 8.

Der Fingersensor ist derzeit der heftigste Debattenpunkt in der Apple-Welt. Wird er ins Display des nächsten iPhone eingebaut, kommt er gar nicht – oder auf die Rückseite des Smartphones? Neue hochspekulative Schemazeichnungen deuten nun wieder auf Letzteres hin.

Geleaked wurden die Zeichnungen, deren Echtheit sich nicht eindeutig beweisen lässt, von Sonny Dickson. Sie zeigen eine Rückseiten-Einfassung eines iPhones mit einem runden Loch unter dem Apple-Logo – theoretisch passend für einen Touch-ID-Sensor.

Auch vertikale Aussparung für Dual-Kamera

Auch eine vertikal ausgerichtete Aussparung für eine neue Version der Dual-Kamera ist zu sehen. Diese wurde auch in vergangenen Leaks immer häufiger vorgefunden. Genauere Angaben über die Quelle oder die konkrete Bedeutung des abfotografierten Dokuments lieferte Dickson mit seinem Tweet aber nicht mit.

Wäre Touch ID auf der Rückseite in Ordnung für Euch? Oder bleibt Ihr so oder so beim iPhone 7/7 Plus in diesem Jahr?