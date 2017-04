iPhone 8 mit Smart Connector wie im iPad Pro?

Bekommt neben dem iPad Pro auch das iPhone 8 einen Smart Connector?

Der Anschluss ist in Apples Pro-Tablet verbaut, um einen Anschluss an Apples hauseigene Tastatur-Hülle zu ermöglichen. Nun wird der Smart Connector auf für das vermutlich im Herbst diesen Jahres erscheinende iPhone 8 gehandelt.

Zumindest berichtet das die israelische Webseite The Verifier, zusammen mit einem angeblichen Foto eines derartigen Anschlusses auf der Rückseite des Gerätes. Dazu wird geschrieben, der Connector könne auch für induktives Laden wie bei der Apple Watch verwendet werden.

Smart Connector auch für Augmented und Virtual Reality

Weiter besagt der Artikel, dass der Connector auch für Augmented-Reality-Geräte von Apple für das iPhone verwendet werden könnte. Passende Gerüchte über eine AR-Brille, die Apple zusammen mit Zeiss entwickeln soll, deuten in eine ähnliche Richtung.

Sollte Apple solche Geräte und/oder Virtual-Reality-Apps entwickeln, dann könne diese Software überdies auch noch via AirPlay für das Apple TV bereitgestellt werden, so der Bericht abschließend.

Viele Informationen, unklare Quellenlage

Ein ziemlich breites Gerücht also, das außerdem mit keiner klaren Quellenangabe versehen ist. Auch wurde ein Smart Connector bereits für das iPhone 7 gehandelt. Bitte all diese Infos also mit Vorsicht genießen…