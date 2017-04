iPhone 8 mit 10 Nanometer Prozessor von TSMC?

TSMC will bald Chips in der neuen 10-Nanometer Bauweise ausliefern.

Dies hat Mark Liu, Co-Chef der Firma, auf dem alljährlichen Lieferkettenforum verraten. Die 10-Nanometer Technologie soll auch beim A11-Chip des iPhone 8 zum Einsatz kommen. Durch die schmalere Bauweise werden kleinere Prozessoren möglich, die weniger Strom und Ressourcen verbrauchen und wesentlich effizienter laufen.

Im aktuellen iPhone 7 (Plus) ist ein A10 Prozessor in einer 16-Nanometer Bauweise enthalten. Der Trend geht hin zu immer kleineren Transistoren und immer kompakteren Chips: Der Prozessor des ersten iPhones wurde noch in einer 90-Nanometer Bauweise hergestellt.

5-Nanometer Chips im Jahr 2019

Doch 10 Nanometer sind TSMC noch nicht klein genug. Ab März diesen Jahres soll bereits die Testproduktion von 7-Nanometer Prozessoren anlaufen.

Diese werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr ausgereift sein um im iPhone von 2018 verbaut werden. Im selben Jahr soll dann wiederum die Testproduktion von 5-Nanometer Chips beginnen, welche voraussichtlich 2019 in Masse produziert werden können.