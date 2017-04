iPhone 8: Design-Video zeigt rahmenloses Konzept

Basierend auf einigen Design-Gerüchten gibt es ein neues Konzept-Video zum iPhone 8.

Im Vordergrund des sehenswerten Clips von ConceptsiPhone, der das Modell „iPhone Edition“ statt iPhone 8 nennt, steht das mutmaßliche rahmenlose Design und die damit verbundenen Design-Änderungen der iOS-Software. So hat das System in dem Entwurf etwa eine Reihe mehr Icons und ein an die Rundungen des Displays angepasstes Dock.

Außerdem zu sehen: Touch ID im Display. Der Fingerabdrucksensor ist zurzeit eines der kritischsten Themen in Sachen iPhone 8. Manche Quellen wollen den Sensor sogar auf der Rückseite des Geräts verorten. Dazu setzt der neue Streifen definitiv eine sehenswerte Alternative fest: