iPhone 8: Apple kauft Samsung bis zu 92 Mio. OLED Displays ab

Apple hat für OLED Displays im iPhone 8 wohl einen Vertrag mit Samsung geschlossen.

Samsung ist schon länger als Zulieferer für OLED-Displays im Gespräch. Ein neuer Bericht koreanischer Medien will nun wissen, dass ein Vertrag zwischen Apple und der Firma geschlossen wurde. Diesem zufolge will Apple in 2017 zwischen 70 bis 92 Millionen OLED Displays von Samsung geliefert bekommen.

Die Displays sollen am Rand abgerundet und wahrscheinlich für das neue iPhone 8 gedacht sein, das im Herbst kommen soll. Gemessen an den aktuellen Verkaufszahlen von Apple würde dies bedeuten, dass rund 30 Prozent aller ausgelieferten iPhones in 2017 OLED Displays haben könnten.

Die Zahl von 70 Millionen OLED Displays von Samsung stand dabei schon länger im Raum. Der neue Bericht über bis zu 92 Millonen Einheiten bestätigt weitere Reporte, die besagen, dass Samsung die Produktion für Apple erhöhen musste.

OLED-Displays: Gesamtwert von 9 Milliarden Dollar

Insgesamt, so der Bericht der DigiTimes zum Thema, würde Samsung knapp 9 Milliarden US-Dollar für die Lieferungen von Apple bekommen. Cupertino scheint also kräftig zu investieren und mit vielen iPhone-Exemplaren mit OLED Displays zu planen.