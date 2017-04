iPhone 8: Angeblich neues Design wegen Problem mit Touch ID

Produktionsprobleme könnten für eine Änderung des Designs des iPhone 8 sorgen.

Im Herbst soll Apple mit dem iPhone 8 ein gänzlich neu gestaltetes Smartphone-Modell präsentieren. Größte Design-Änderung soll, so der Stand bisher, ein randloses, gebogenes Display mit eingebautem Home Button sein. Letzterer sorgt aktuell womöglich für Probleme.

Timothy Arcuri, Analyst bei Cowen and Company, sagte nämlich in einer Mitteilung, dass Apple Probleme damit habe, ein zufriedenstellendes Display mit eingebautem Fingersensor in ausreichender Menge zu produzieren.

Es werde deshalb momentan über alternative Design-Optionen debattiert, wie AppleInsider berichtet. Drei stünden dabei im Raum:

Apple lässt im iPhone 8 Touch ID weg und nutzt nur Gesichtserkennung Touch ID wird, wie ab und zu mal kolportiert, auf der Rückseite eingebaut Apple produziert erst später als geplant und präsentiert ein iPhone 7s mit einem zukünftigen Starttermin des iPhone 8

Natürlich muss dazu gesagt werden: Dass nun dieses erste, einzelne Gerücht einer Planänderung für das iPhone 8 auftaucht, ist kein Beweis, dass es tatsächlich so ist.

Dafür scheinen – im Verhältnis zu den bisherigen Indizien über neue Features im nächsten iPhone, die Alternativpläne auch zu halbherzig. Außerdem ist es noch recht früh im Jahr – da kann noch einiges passieren.