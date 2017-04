iPhone 2017: Alle Modelle mit 3 GB RAM?

Es gibt am späten Abend neue Gerüchte zur Bauweise des kommenden iPhone 8.

Timothy Arcuri, Analyst von Cowen and Company, hat ein angebliches neues Detail zum nächsten iPhone 8 parat. Die nächste Generation wird angeblich 3 GB RAM haben. Das gilt laut Arcuri sowohl für das iPhone 7s, das iPhone 7s Plus und das iPhone 8 mit OLED.

Bisher waren 3 GB RAM nur für das größte Modell, vermutlich mit 5,8“ Display, im Gespräch. Aktuell hat nur das iPhone 7 Plus in Apples Lineup so viel Arbeitsspeicher, die anderen nur 2 GB.