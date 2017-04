iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 14/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

Clips: Apple hat diese Woche seine eigene unterhaltsame Video-App zum Erstellen von Clips für soziale Netzwerke an den Start gebracht. Ein großes Tutorial mit vielen Tipps und Tricks findet Ihr hier bei iTopnews.

Clips Foto und Video universal (100) 47 MB Gratis

Unsere weiteren iOS-Favoriten

Vive le Roi: Der neue Premium-Puzzler bietet ein Setting zu Zeiten der Französischen Revolution. Die Puzzle in den 30 Leveln löst Ihr in dieser deutsch lokalisierten App in bester Stealth-Manier.

Light Brush: Diese Foto-App ermöglicht Euch ebenenbasierte Foto-Bearbeitung, bei Ihr mit über 15 verschiedenen Filtern und Änderungsmethoden über Teile von Bildern wischen könnt, um sie zu verbessern.

Light Brush Foto und Video universal Keine Bewertungen 12 MB 3,99 €

The Horus Heresy – Battle of Tallarn: 66 Kriegs-Einheiten und 55 verschiedene Waffen könnt Ihr in den Schlachten des neuen Games-Workshop-Spiels für Mac auf die Probe stellen.

Polycolor: 72 Level mit Farbrätseln – bei denen sich immer wieder die Regeln ändern – warten hier auf Euch.

polycolor Spiele universal Keine Bewertungen 56 MB 0,99 €

Cell 13: Der kleine, runde Roboter – Protagonist dieses 3D-Puzzlers – muss aus 65 Leveln in insgesamt 13 sogenannter Zell-Welten entkommen.

CELL 13 Spiele universal Keine Bewertungen 100 MB 2,99 €

Majotori: Zwar braucht dieses englischsprachige Spiel ganze 2,4 GB Speicher – dafür bekommt Ihr aber auch eine unglaublich lange, detaillierte Graphic Novel, bei der Ihr über 1000 Entscheidungen treffen müsst, um den Ausgang zu bestimmen.

Majotori Spiele universal Keine Bewertungen 2224 MB 2,99 €

Race Control Director: Ihr schlüpft in diesem Game in die Rolle eines Rennstall-Leiters und führt Eure Fahrer taktisch klug an die Spitzenposition.

Polygonia: Nach einem Atomunfall ist die Erde der Spielwelt verseucht. Mit einer einzigartigen Mischung aus Arcade und Strategie, inklusive Shooter-Elemente, versucht Ihr, die wuchernden Pflanzen unter Kontrolle zu halten.

Polygonia Spiele universal Keine Bewertungen 191 MB 2,99 €

Quantum Revenge: Mechanische Roboter kämpfen in diesem hervorragenden Manga-Shooter im All gegeneinander. Wir haben das Spiel bereits ausführlich besprochen, wollen es aber hier nicht unerwähnt lassen.

Quantum Revenge Spiele universal Keine Bewertungen 179 MB 2,99 €

Cuzzle: Vier Blöcke sollen in den Leveln auf bestimmte Positionen gebracht werden, um ein Portal zu öffnen.

Cuzzle Spiele universal Keine Bewertungen 187 MB Gratis

Unser Mac-Favorit der Woche:

F1 2016: Nach dem großen Erfolg auf iOS ist die Rennsimulationen mit offiziellen Strecken, Lizenzen und Fahrern aus der Codemasters-Schmiede jetzt endlich im Mac App Store gelandet.

Unsere weiteren Mac-App-Favoriten:

minimize für Mac: Bereits die iOS-Version des grafisch einmalig minimalistischen und höchst fordernden Puzzles hat uns begeistert, jetzt gibt es das Spiel auch für Mac – mehr Details hier bei uns:

minimize Spiele Keine Bewertungen 47 MB 3,99 €

Command-Tab-Plus: Zum Start reduziert, lässt Euch dieses Mac-Tool einfacher und flexibler zugleich zwischen vielen Programm-Fenstern wechseln.

The Detail: Angelehnt an die kultigen Noir-Krimis bekommt Ihr hier ein Premium-Point-and-Click-Abenteuer für den Mac geliefert:

The Detail Spiele Keine Bewertungen 1383 MB 14,99 €

OOTP Baseball 18: Die Baseball-Simulation für Freunde des US-Sports ist der Nachfolger der 2016er-Version, die von Experten zum „Spiel des Jahres“ gekürt worden war.