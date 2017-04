iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 13/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Es war eine sehr gute Woche für Neuerscheinungen – mit vielen Premium-Apps, die uns erfreut haben. Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

ROME Total War – Barbarian Invasion: Mit einem von acht Barbarenstämmen oder als Befehlshaber des römischen Heeres erlebt Ihr in diesem neuen iPad-Spiel die Bedrohung des Römischen Reichs im 4. Jahrhundert nach Christus:

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Albums!: Der neue Musikplayer aus deutscher Entwickler-Hand versucht, Nutzern ihre Apple Music Mediathek über Alben zugänglich zu machen:

Dynasty Warriors: Die erfolgreiche Entwicklerschmiede hat mit Dynasty Warriors ein neues Manga-Battlespiel mit 48 einzigartigen Charakteren vorgestellt:

KAMI 2: In der kostenlosen Fortsetzung des beliebten Puzzlers KAMI muss mit neuen Steuerungselementen der Bildschirm so schnell wie möglich in bestimmte Farben eingetaucht werden:

Write Ideas: Hierbei handelt es sich um eine neue App von Microsoft, die vor allem Studenten als Zielgruppe hat. Sie ist dazu geeignet, Ideen für Arbeiten und sonstige Projekte schnell zu notieren:

Royal Dungeon: König und Königin sind auf einmal in ihrem sonst so heimischen Schloss gefangen und werden bedroht. Ihr helft Ihnen dabei, dieser seltsamen Gefahr zu entfliehen:

Omino!: Diese Neuerscheinung ist eine unterhaltsame Mischung aus dem bekannten Puzzle-Konzept Match-3 und dem Gameplay des beliebten iOS-Highlightspiels Rings:

iTopnews-Mac-Favorit der Woche:

Ron Gilbert, der Monkey-Island-Macher, hat einen neuen Adventure-Titel veröffentlicht – ein Must-Have:

Unsere weiteren Mac-Favoriten:

Pavilion: Das wunderschön gestaltete Puzzle-Adventure wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und kann nun am Mac gespielt werden:

Money 5: Die praktische Anwendung hilft Euch bei der Verwaltung Eurer Finanzen:

Let’sDo: Erstellt Euch Erinnerungen und Todo-Listen, die sich zwischen Euren Geräten synchronisieren: