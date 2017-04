iOS 10.3.2 Beta 2 soeben von Apple veröffentlicht

Apple hat die zweite Beta von iOS 10.3.2 für Entwickler veröffentlicht.

Erst am 29. März war die Beta 1 der nächsten Version für Entwickler freigegeben worden. Heute folgt schon Beta 2. Die neue Version ist ein reines Bugfix-Update. Neue Funktionen konnten wir bisher entdecken. Sollte Beta 2 größere Überraschungen liefern, melden wir uns natürlich noch einmal zu Beta 2.

Public-Betas etwas später

Die Beta 2 von macOS 10.2.5 und die zweiten Betas von watchOS 3.2.2 und tvOS 10.2.1 dürften in Kürze auch aufschlagen. Public-Beta-Versionen benötigen in der Regel einige Stunden oder einen Tag länger, bis sie für Teilnehmer am Public-Beta-Programm verfügbar sind.