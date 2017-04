i-mal-1: Langsame 32-bit Apps unter iOS 10.3 erkennen

In diesem i-mal-1 zeigen wir Euch, wie Ihr 32-bit Apps unter iOS 10.3 findet.

32-bit Apps verlangsamen das System. Apple, so haben wir es heute kurz nach 7 Uhr gemeldet, denkt daran, 32-bit Apps mit iOS 11 nicht mehr zu unterstützten.

32-bit Apps sind ein Zeichen dafür, dass Entwickler an den entsprechenden Apps das Interesse verloren haben oder die Programme schon sehr lange nicht mehr aktualisiert haben.

64-bit Apps sind jetzt Pflicht, wenn ein Entwickler ein Update oder eine ganz neue App bei Apple einreicht.

Das neue System-Update iOS 10.3 hat jetzt unter anderem eine Möglichkeit gebracht, herauszufinden, welche Apps noch mit 32-bit laufen.

So einfach findet Ihr 32-bit Apps:

öffnet die Einstellungen

navigiert zu „Allgemein“

klickt dort ganz oben auf „Info“

wechselt zu „Apps“

klickt den Pfeil nach rechts an, siehe Screenshot

Dort werden die entsprechenden 32-bit-Apps unter „App-Kompatibilität“ aufgeführt. Apple warnt:

„Diese Apps können dein iPhone verlangsamen und müssen aktualisiert werden, um auf künftigen iOS-Versionen zu funktionieren. Falls kein Update verfügbar ist, wende dich an den App-Entwickler zwecks weiterer Informationen.“

Per Tipp auf den Pfeil neben den betroffenen Programmen gelangt Ihr zur Seite der jeweiligen App im App Store. Dort könnt Ihr, wenn Euch eine App auf in Zukunft wichtig ist, die zugehörigen Entwickler per Rezension kontaktieren und eventuell auffordern, seine App durch ein Update mit bessere Kompatibilität zu versehen.