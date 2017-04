i-mal-1: Mails am iPhone in PDF umwandeln

In diesem i-mal-1 zeigen wir Euch, wie Ihr Mails am iPhone in ein PDF umwandeln könnt.

PDF-Dateien sind in vielerlei Hinsicht sehr praktisch: Sie sind vergleichsweise klein, bieten gute visuelle Qualität und sie können fast auf jedem Gerät geöffnet werden.

Eure Mails könnt Ihr jedoch nicht ganz so leicht mit anderen Usern außerhalb des Mail-Programms teilen. Deswegen zeigen wir Euch jetzt, wie Ihr sie in PDFs umwandeln und dann ganz schnell verschicken könnt:

öffnet die gewünschte Nachricht in der Mail-App

tippt auf den Linkspfeil in der unteren Leiste

es ist das zweite Symbol von rechts in der Leiste

klickt auf „Drucken“

wählt nun die Vorschau-Ansicht mit Force Touch an

tippt unten links auf den „Teilen“-Button

Hier könnt Ihr die als Vorschau formatierte Mail nun ganz leicht als PDF exportieren. Es ist möglich, sie in die Notiz-App zu sichern, direkt als PDF in einer neuen Mail zu verschicken oder auch per WhatsApp oder Telegram an Kontakte zu senden (danke Carlito).