Hochspekulativ: Nur zwei iPhone 8 statt drei neuer Modelle?

Hochspekulative Gerüchte zum Thema iPhone 8 kreiseln auch heute wieder im Netz.

Wenn Ihr uns fragt, sie sind mit höchster Vorsicht zu genießen: Das chinesische Portal MicGadget will „von guten Freunden bei Foxconn“ gehört haben, dass Apple bei Foxconn (Hon Hai) für dieses Jahr doch nur zwei neue iPhone 8 in Auftrag gegeben hat:

„This fall we can see only two models with new technology. Very interesting that rumors leaked new iPhone 8 and big iPhone 8 Plus will have similar dual cameras.“