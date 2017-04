Health: Apple Watch bald mit Sensor gegen Diabetes?

Apple könnte im Hintergrund an einer neuartigen Behandlungsmethode für Diabetes arbeiten.

Der verstärkte Einsatz in Cupertino für verbesserte Gesundheitsüberwachung könnte bald einen großen Schritt weitergehen. Denn die Firma hat laut Informationen von drei „mit den Vorgängen vertrauten“ Quellen ein Team von Biomedizinern eingestellt und formiert. Ihre Aufgabe: Forschung für eine bessere Behandlung von Diabetes.

Die im Volksmund als „Zuckerkrankheit“ bekannte Stoffwechselkrankheit sorgt für ein gestörtes Verhältnis an Zucker im Blut. Dagegen müssen Patienten regelmäßig Insulin spritzen, was dessen Spiegel wieder senkt.

Spezieller Diabetes-Sensor für die Apple Watch

Apples Team soll nach einem Bericht von CNBC in einem versteckten Büro im kalifornischen Palo Alto an Sensoren arbeiten, die den Blutzuckerspiegel dauerhaft überwachen. Mit bestimmten Lichtmitteln sollen sie durch die Haut den Blutkreislauf checken und Daten an die Health-App übermitteln.

Als Sensoren könnten sie damit vor allem auf die am Arm anliegende Rückseite der Apple Watch angebracht werden. Die Forschungen könnten schon seit über fünf Jahren laufen. Ob das Projekt, was angeblich noch von Steve Jobs erdacht worden sein soll, bald Ergebnisse zeitigt, konnten die Quellen jedoch nicht sagen.