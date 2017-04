Günstiger Workaround: iPhone 7 in rot schon ab 9 Euro

Apple hat bekanntlich ein sehr schönes (RED) iPhone 7 im Regal – und dbrand kontert.

dbrand stellt Skins (hier ansehen) her, mit denen sich das Aussehen von iPhone, iPad und sogar MacBooks verändern lässt. Dabei stehen verschiedenste „Materialien“ zur Verfügung – neben Carbon Fiber, Leather, Metal und Wood gibt es auch „true color“-Skins.

iPhone günstig in (RED) verwandeln

In letzterer Kategorie könnt Ihr auch ein rotes Skin kaufen, um das iPhone (RED) zumindest zu imitieren. Schließlich besitzen viele Nutzer, die sich fürs (RED) interessieren, schon ein iPhone 7 oder 7 Plus in einer der vier traditionellen Farben.

Das dbrand-Skin in rot kostet in der einfachsten Ausführung etwas unter 9 Euro, als Komplettpaket knapp 15 Euro. Natürlich ist das nicht das gleiche wie ein (RED) iPhone, aber zumindest viel günstiger….

Update: iTopnews-Leser Manuel empfiehlt als Alternative das rote Spigen-Case ThinFit 360.