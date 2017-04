Google Maps für iOS jetzt mit neuer Timeline Funktion

Google Maps wurde mit einem weiteren Update versehen.

Dank ihm ist, wie Google auf dem Firmen-Blog bekanntgab, ab sofort auch für iOS-User die zunächst für Android eingeführte Timeline-Funktion integriert. Sie versammelt in einer kompakten Liste alle Orte, die Ihr mit Google Maps ge- und besucht habt.

Zu den gesicherten Daten gehören auch Routen-Informationen. Sie sind für einzelne Tage einsehbar, deren Daten auch einzeln oder in frei bestimmbaren Abschnitten des Monats gelöscht werden können.

Besuchte Orte mit Link zur Timeline

Orte, an denen Ihr vor kurzem wart, werden zusätzlich auch mit einer Erinnerung an den genauen Tag und einem Link zur Timeline versehen. Das Timeline-Update ist bereits das zweite für Google Maps in dieser Woche: Schon gestern erhielt die Karten-App mit einer iMessage-App und einem Routen-Widget neue Features – iTopnews berichtete.