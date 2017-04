Für Entwickler: TestFlight mit großem Update

TestFlight für iOS und iTunes Connect im Hintergrund haben neue Features erhalten.

Kurz nach der Veröffentlichung der neuesten Public Betas hat Apple jetzt auch TestFlight und iTunes Connect verbessert. Alle Änderungen sind nicht nur im Hintergrund, sondern direkt in der Tester-App für Betas sichtbar und machen sie deutlich besser.

TestFlight kann jetzt nämlich verschiedene Builds von Programmen an unterschiedlicher Tester verschicken – auch definierte Tester-Gruppen können so versorgt werden, um den Erfolg verschiedener Funktionen in bestimmten Zielgruppen zu untersuchen.

Längere Fristen für einzelne Betas

Eine neue Unterabteilung sammelt außerdem alle vergangenen Testversionen und iTunes Connect im Hintergrund erlaubt es, dass einzelne Builds bis zu 90 Tage aktiv bleiben. Vorher lag das Limit bei 60 Tagen.