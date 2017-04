Forderung: Apple soll UKW-Radio am iPhone aktivieren

Apple soll das UKW-Radio am iPhone aktivieren.

Das fordert Gordon Smith, Präsident des Rundfunkverbandes National Association of Broadcasters (NAB), in den USA. Was nur wenige iPhone-Besitzer wissen: Das Apple-Handy ist technisch durchaus in der Lage, UKW-Rundfunk (Fachbegriff: FM) zu empfangen. Apple hat diese Funktion – die es angeblich bereits seit 2009 beim 3GS gibt – bisher aber nicht freigeschaltet.

„Nahezu alle Smartphones sind hardwareseitig fähig, FM-Funksignale zu empfangen, aber nicht alle Telefone haben die Funktion aktiviert – weil es vom Hersteller oder Mobilfunk-Netzwerk so gewollt ist“, so Smith zur Eröffnung der Rundfunk-Fachmesse NAB Show in Las Vegas.

Hintergrund: Selbstverständlich lassen sich Radiosender auf allen Smartphones problemlos empfangen, aber nur per Internet oder mit den Apps der Sender. Und hierzu ist entweder ein WLAN-Netz oder eine Mobilfunkverbindung erforderlich. Das Radiostreaming verursacht für die Nutzer damit Datenverkehr – rund 60 MB pro Stunde – und häufig auch Kosten. Per UKW wäre Radio dagegen flächendeckend und kostenlos zu empfangen. Den Providern könnten damit Gebühren entgehen.

Das analoge UKW gilt zwar als veraltete Technologie, wird aber nach wie vor von Millionen von Menschen zum Radiohören genutzt, und könnte auch auf iPhone & Co. eine willkommene Alternative zum Streaming sein. In den USA haben die Provider Sprint, AT&T, T-Mobile und Verizon mittlerweile die Freischaltung von UKW auf zahlreichen Android-Smartphones ermöglicht. Beim iPhone ist aber offenbar noch keine Lösung in Sicht. Rundfunk-Funktionär Smith laut Medienmagazin DWDL: „Die NAB drängt auch Apple, seine Kunden mit dieser Funktion zu versorgen“ – die sich dann hoffentlich auch in Deutschland nutzen lässt. Die NAB argumentiert auch mit dem Thema Sicherheit: Im Krisenfall, wenn das Internet zusammenbricht, könnten die Bürger per UKW informiert werden.

UKW auf dem Funkchip integriert

Beim iPhone ist der UKW-Empfang – der zudem weniger Akku verbraucht als eine App – auf dem Funkchip integriert, der auch für WiFi und Bluetooth zuständig ist. Gordon Smith: „Wir hoffen, dass unsere Freunde bei Apple zuhören, und endlich diese potenziell lebensrettende Technologie für ihre Kunden zur Verfügung stellen.“ (Danke an iTopnews-Leser Sönke für den Tipp)

(via DWDL)