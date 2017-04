Flug von Europa in USA: Bald keine Laptops und iPads mehr im Handgepäck?

In den USA sollen bald auch Laptops von Flügen aus England im Handgepäck verboten sein.

Nachdem bereits Passagieren aus muslimisch geprägten Ländern verboten ist, ihre Laptops im Handgepäck in die USA zu bringen, könnte die Sperre bald ausgeweitet werden.

Bald keine Laptops und iPads auf Europa-USA-Flügen mehr?

Auch Flieger aus dem Vereinigten Königreich könnten bald Ihre Geräte nur noch im Koffer transportieren dürfen. Aktuell ist jedoch noch nicht klar, ob das tatsächlich geplant ist.

Alles, was größer ist, als ein Smartphone (damit also auch Tablets wie das iPad) könnte also in naher Zukunft bereits aus dem Handgepäck verschwinden, wenn Ihr in die USA fliegt, wie The Guardian berichtet.