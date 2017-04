Final Cut Pro X mit Rekord: Jetzt über zwei Millionen Nutzer

Apple kann einen beeindruckenden Rekord aus der Software-Abteilung vermelden.

Am Rande der Konferenz der National Association of Broadcasters in Las Vegas verriet ein Mitarbeiter, dass Final Cut Pro X jetzt mehr als über zwei Millionen Nutzer verzeichnet.

Das professionelle Programm zur Videobearbeitung erfreut sich bei den Pros damit großer Beliebtheit. Final Cut Pro X steht seit 13. April in der aktuellen Version 10.3.3 bereit.

Vor fünf Jahren war Version X (10) präsentiert worden, zuletzt hatte Apple die Software an vielen Stellen verbessert und damit auf Nutzerkritik reagiert. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Apple auch in Zukunft auf Anwendungen und Geräte für professionelle Anwender setzen wird.

Gerade erst konnten wir auch berichten, dass Apple einen bekannten Entwickler eingestellt hat, der weiterreichende Plugins in Final Cut Pro X verbauen soll.