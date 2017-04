Facebook und WhatsApp: Gericht verbietet Austausch von Nutzerdaten

Ein deutsches Gericht hat den Austausch von Nutzerdaten zwischen WhatsApp und Facebook untersagt.

Im heutigen Fall urteilte das Hamburger Verwaltungsgericht, dass Facebook weiterhin keine Daten von WhatsApp auswerten und nutzen darf. 2016 hatte der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar eine sogenannte „Anordnung zum Sofortvollzug“ von Facebook eingefordert.

Gericht bestätigt Einwände des Datenschutzbeauftragten

Dabei sollten auch Daten deutscher Nutzer, die bereits zwischen Facebook und WhatsApp getauscht worden waren, gelöscht werden.

Caspars Begehren unterstützt nun das Hamburger Verwaltungsgericht und bestätigt die Einwände der Datenschützer. Facebook darf die Daten nun nicht zur Verbesserung seiner Werbeanzeigen nutzen. Gleichzeitig bleibt es Facebook aber zunächst auch erspart, die bereits erhobenen WhatsApp-Daten zu löschen, berichtet heise.

Facebook geht in Berufung

Facebook will gegen die heutige Gerichtsentscheidung in Berufung gehen. Das Argument des Konzerns: Deutsche Gerichte könnten gar nicht in einem solchen Fall entscheiden, da Facebook seinen europäischen Firmensitz in Irland habe…

