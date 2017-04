Clips von Apple ist da: Tipps, Tricks, How-To – der Guide

Apples mobile App Clips (Download hier) für Video-Bearbeitung ist im App Store aufgeschlagen.

Die vor knapp zwei Wochen angekündigte App ist gratis und lässt Euch Videos auf verschiedenste Weise bearbeiten: Ihr könnt Filter auf Clips anwenden, Emojis über sie legen, die Darstellungen mit Text versehen und mehr.

Anschließend können die Ergebnisse natürlich auch exportiert und auf verschiedenen Kanälen wie Nachrichten, Mails und sozialen Netzwerken geteilt werden.

Die fünf besten Tipps zur Nutzung von Clips

Damit Ihr sofort das beste aus Clips rausholen könnte, haben wir hier jetzt außerdem die fünf wichtigsten Tipps zur Nutzung der App für Euch:

1. Videos aufnehmen

Videoclips werden in der App in Projekten sortiert. Diese erreicht Ihr über den Pfeil oben links. Tippt ihn an, um alle Projekte einzusehen und auch um mit der entsprechenden Schaltfläche ein neues zu beginnen.

Dann könnt Ihr Clips aufnehmen – entweder als Foto, das dann wie in einer Diashow eingefügt wird, oder als Video. Auch auf die Fotomediathek auf dem iPhone kann zugegriffen werden. Für die Funktionen könnt Ihr einfach über die Kamera-Anzeige wischen.

2. Der Bearbeitungs-Modus

Habt Ihr mehrere Clips in Eurem Projekt, könnt Ihr dann das fertig Gesamtvideo erstellen. Per Tippen, Halten und Ziehen eines Clips könnt Ihr die Reihenfolge verändern. Tippt Ihr auf einen Clip und dann auf das Lautsprecher-Icon, könnt Ihr ihn stumm schalten.

Per Tipp auf das Scheren-Icon gelangt Ihr in den Bearbeitungs-Modus. Dieser hat oben eine neue Leiste mit vier Symbolen, die gleich erklärt werden. Zunächst ist aber noch wichtig, dass Ihr hier über die gelben Ränder der Clip-Vorschau diesen zuschneiden könnt.

3. Video-Titel und Live-Titel

Am Anfang und am Ende ist es dann möglich, eine Grafik mit einer Begrüßung, einem Start- bzw. End-Hinweis oder ähnliches einzubauen. Die verschiedenen Motive finden sich hinter dem Icon mit dem „T“.

Jedes Video oder Foto kann auch zwischendrin mit einem Text versehen werden. Tippt dazu oben links auf die Sprechblase und wählt einen der Stile aus. Danach könnt Ihr den gewünschten Text eingeben und positionieren.

4. Filter

Natürlich stehen auch viele Filter bereit. Diese sind hinter dem Icon mit den drei Farbkreisen versteckt. Wählt einen aus und er wird auf den aktuellen Clip angewendet.

5. Overlays: Emojis und andere Grafiken

Ähnlich wie die Titel funktionieren schlussendlich auch Overlays. Diese werden über den Stern in der oberen Leiste angezeigt. Wählt ihr eines aus – hier finden sich unter anderem viele lustige Emojis – könnt Ihr ihn wie Text auf dem Video oder Foto platzieren. Das geht auch mit mehreren Grafiken.

Probiert diese fünf Teile von Clips einfach mal aus. Sie erlauben es, schnell und unkompliziert viele verschiedene Arten von kleinen Videos zu erstellen – und Ihr werdet dabei vermutlich auch noch viel Spaß haben.