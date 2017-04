Café International und mehr: Viele Spiele für Familien reduziert

Die Entwickler von Application Systems Heidelberg Software haben einen Oster-Sale eingeläutet.

Im Mittelpunkt der Rabatte steht das beliebte Spiel Café International. Außerdem wurden mit 6nimmt!, Frag doch mal… die Maus (hier für iOS, hier für macOS) und Gehirnjogging für Kids (hier für iOS, hier für macOS) weitere Games für die ganze Familie reduziert.

Noch ein Wort zum deutsch lokalisierten Café International. Die App steht schon seit 2012 erfolgreich im Store, sie ist ein Klassiker und sorgt in großer Runde immer wieder für gute Unterhaltung.

Gäste geschickt platzieren

In dem familienfreundlichen Game müsst Ihr für eine entspannte Stimmung in einem Café sorgen und die Gäste immer so platzieren, dass sie nicht allein sitzen müssen.

Je geschickter Ihr die Gäste verteilt, desto mehr Punkte bekommt Ihr und könnt so schließlich das Spiel gewinnen.