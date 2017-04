App des Tages: #Breakforcist im Video

Unsere App des Tages #Breakforcist ist ein neuer, etwas trashiger Breakout-Klon.

Das Universal-Game ist sehr bunt und verspielt gehalten und somit im Hinblick auf seinen Grafik-Stil sicher nicht jedermanns Sache. Das Gameplay orientiert sich dafür am bekannten Breakout-Prinzip, ist also leicht zu begreifen.

Am unteren Bildschirmrand schiebt Ihr eine Plattform hin und her. Mit dieser versucht Ihr, den herumfliegenden Ball davon abzuhalten, aus dem Bildschirm zu fallen. Außerdem könnt Ihr diesen so lenken. Ziel ist es, alle Blöcke zu zerstören.

Diese bewegen sich allerdings auch langsam aber sicher nach unten und dürfen nicht zu weit kommen, sonst ist die Runde für Euch gelaufen. Viele Blöcke setzen bei der Zerstörung besondere Powerups frei, die Euch beim Weiterkommen helfen.

Soundtrack mit 13 treibenden Titeln

Der Hintergrund-Soundtrack besteht aus 13 stark antreibenden Titeln. Nach und nach schaltet Ihr außerdem bis zu 40 iMessage-Sticker frei. Viel Angebot mit viel Arcade-Action. (ab iOS 6.0, ab iPhone 4S, englisch)