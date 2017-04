Bis morgen iTunes-Karten mit 20 Prozent Rabatt sichern

Heute und morgen könnt Ihr Euch iTunes-Karten mit 20 Prozent Rabatt sichern.

Wir erklären Euch, was Ihr tun müsst, damit das klappt:

Der Elektronikhändler Conrad hat eine kurzfristige Aktion gestartet. Ihr bekommt am heutigen Freitag und auch morgen, Samstag, Geschenkkarten im Wert von 50 Euro zum Preis von 40 Euro. Diese Karten könnt Ihr dann zum Kauf von maximal drei iTunes-Karten im Wert von 50 Euro einsetzen.

So einfach geht Ihr vor

50-Euro-Geschenkkarten kaufen

Abgabe: maximal 3 Karten

Geschenkkarte(n) dann für iTunes-Karten-Kauf einsetzen

Bitte beachtet die Regeln: Conrad zieht den 10-Euro-Rabatt beim Online-Kauf nicht umgehend ab. Es gilt: Bis spätestens 30. April erhaltet Ihr per Mail Euren 10-Euro-Gutscheincode. Danach kann pro Bestellung jeweils eine Geschenkkarte eingelöst werden.

Übrigens: Natürlich könnt Ihr die Geschenkkarten auch für andere Conrad-Produkte einsetzen. Kauft Ihr drei Karten, bekommt Ihr einen Gegenwert von 150 Euro, zahlt aber dafür nur 120 Euro.

Beispielsweise hat Conrad gerade das aktuelle Apple TV 4 mit 32 GB für 149 Euro im Angebot. Setzt Ihr hier Euer Geschenkkarten-Guthaben ein, wird das ATV 4 noch mal deutlich günstiger. Ob ATV 4 am 30. April noch zu diesem Preis zu haben ist, wissen wir Stand heute nicht. Aber bei Conrad gibt es in der Regel nahezu täglich neue Angebote.

Das Geschenkkarten-Angebot gilt auch in den Filialen. Bitte fragt vor dem Kauf an der Kasse aber immer, ob Eure Filiale auch an der Aktion teilnimmt (danke Christoph).