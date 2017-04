Beats1 Shows bald live aus dem New Yorker Apple Store?

Sendet Beats1 künftig Shows live aus einem Mini-Studio im New Yorker Apple Store?

Seit 20. Januar ist der legendäre Apple Store an der New Yorker Fifth Avenue wegen Renovierungs-Arbeiten geschlossen, ein temporärer Ersatz-Store befindet sich um die Ecke.

Ein Termin für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest, aber es gibt aktuell Gerüchte zu den Umbauarbeiten:

So könnte Apple in dem Store eine Art Mini-Studio planen, hat macrumors aus Insiderkreisen erfahren. Beats1-DJ Ebro Darden sendet seine Show derzeit aus dem Stadtteil Chelsea. Gerüchteweise wird er einige seiner Beats1-Show künftig live aus dem Apple Store on Air schicken. Offenbar wird in dem neuen Store ein entsprechender DJ-Platz für Ebro Darden eingerichtet.

Noch mehr Besucher dank Beats1-Studio?

Der legendäre Glas-Würfel ist über die Jahre ein New Yorker Wahrzeichen geworden. Wenn der Store wiedereröffnet wird, soll die Verkaufs- und Präsentations-Fläche offenbar doppelt so groß wie bisher sein. Eine Live-Beats1-Show könnte dann noch mehr Besucher als ohnehin anlocken.

Beats1 ist die größte Radiostation der Welt, sie wird seit dem Start im Juni 2015 in über 100 Ländern gehört.