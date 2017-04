Aus für Wunderlist: Kritik am neuen Microsoft To-Do wächst

Microsoft To-Do ist für viele aktuelle Wunderlist User keine wirkliche Alternative.

Wie iTopnews berichtete wird Microsoft langfristig Wunderlist abschaffen: Die Sicherheit von Wunderlist soll zunächst weiter gewährleistet bleiben, neue Features gibt es aber nicht mehr.

Wunderlist kommt aktuell auf eine Viereinhalb-Sterne-Bewertung, Microsoft To-Do kämpft mit User-Kritik im App Store und erhält aktuell nur zweieinhalb Sterne.

Microsoft To-Do zu simpel für Wunderlist-User

Abgesehen davon bietet die neue Ersatz-App (die Wunderlist-Nutzer gar nicht gefordert haben, weil sie zufrieden waren) nicht die Vielfalt an Funktionen, die es unter Wunderlist gab.

Warum Microsoft Wunderlist nicht komplett in sein System integriert hat, bleibt unklar. Viele essentielle Dinge aus Wunderlist fehlen in Microsoft To-Do. Unteraufgaben für Aufgaben lassen sich derzeit ebensowenig anlegen wie sich wiederholende Aufgaben.

Viele Features aus Wunderlist fehlen

Was fehlt noch: Aufgaben lassen sich nicht wie in Wunderlist mit Sternen als Favoriten markieren, Ordner bleiben außen vor, der Dark Modus auch. Auch andere User lassen sich nicht einladen, um Listen gemeinsam zu bearbeiten. Ordner für Listen – ebenfalls Fehlanzeige.

Die Mails, die uns dazu auch von Euch vermehrt erreichen, drücken die Hoffnung aus, dass Wunderlist nicht stirbt. Doch Microsoft verfolgt genau diesen Plan: Natürlich handelt es sich bei Microsoft To-Do aktuell um eine Preview, die noch erweitert wird, doch am Ende hat Wunderlist keine Zukunft. Aktuell wurden von Microsoft immerhin ein neues Icon und ein neuer Name für Microsoft To-Do in Aussicht gestellt. Derzeit ein schwacher Trost…

Bedauert Ihr das Wunderlist-Aus auch? Welche To-Do-Apps könnt Ihr der iTopnews-Community empfehlen?