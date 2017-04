Apple Watch Series 3: Vorstellung im 3. Quartal, Verkauf ab September?

Immer öfter werden wir per Mail gefragt, wann die Apple Watch Series 3 erscheinen wird.

Nun gibt es eine mögliche Antwort: Sie wird von der asiatischen DigiTimes geliefert. Dort ist man sicher, dass die Watch 3 im dritten Quartal 2017, also zwischen Juli und September, vorgestellt wird. Im September soll sie in den Handel kommen.

Apple arbeitet laut dem Report an einem verbesserten Akku und Performance-Optimierungen. Auch immer wieder im Gespräch für die Apple Watch Series 3: die LTE-Unterstützung. Hier haben sich in den letzten Monaten diverse Analysten aus dem Fenster gelehnt und LTE in der Watch für 2017 avisiert.

Mit LTE-Anbindung oder ohne?

Vorteil: Die Watch wäre dann unabhängiger vom iPhone. Nachteil: Ihr würdet separates Datenvolumen benötigen.

Übrigens: Ihr solltet bei der Apple Watch Series 3 eher nicht mit einem gänzlich neuen Design der Uhr rechnen. Derzeit gibt es kaum Anzeichen, dass Apple beim Formfaktor größere Veränderungen plant.