Apple Watch 3: Legt sich Apple mit Samsung und LG an?

Ein neuer Bericht bringt Apples Pläne für eine eigene Display-Produktion zutage.

Displays, die wichtigsten Bauelemente der meisten aktuellen Mobil-Geräte, sind eine der Haupt-Einnahmequellen von Zulieferern. So stellt etwa Samsung viele Displays für Apple-Geräte zur Verfügung und generiert dadurch einiges an Umsatz. Dagegen, so scheint es, geht Cupertino mit eigener Display-Forschung vor.

2014 übernahm Apple die Firma LuxVue. Mit dieser soll das Unternehmen seit nunmehr zwei Jahren an eigenen sogenannten micro-LED Displays arbeiten. Diese könnten erstmals in der Apple Watch 3 verbaut sein.

Baut Apple bald eigene micro-LED Displays in China?

Mit ihrer hohen Kontrastdichte und 30-mal höherer Helligkeit als OLED-Displays sind Typen dieser Art von Bildschirm perfekt für Smartphones und Smartwatches. Im Februar wurde Apple außerdem ein Patentantrag genehmigt, der auf Fingerabdrucksensoren in derartigen Bauteilen hinweist – der heiß diskutierte Touch ID Sensor im Display des iPhone 8.

Diese Entwicklungen verunsichern den südkoreanischen Markt, allen voran die Firmen Samsung und LG, wie Business Korea berichtet. Verstärkt werde dies noch durch Apples angeblichen Bemühungen, die Flashspeicher-Sparte von Toshiba zu kaufen.

Südkorea: 2,6 Mrd. Dollar Umsatz durch Apple in Gefahr

Sollte Cupertino sich nämlich entscheiden, mit eigenen Patenten Displays und andere Module vergünstigt in China bauen zu lassen, würde den Firmen in Südkorea ein Umsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar verlustig gehen. Das – so der Bericht abschließend – könnte schon in zwei bis drei Jahren der Fall sein.